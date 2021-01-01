Бесплатный сервис по распознаванию
текста из изображений

который поможет получить напечатанный текст из PDF документов и фотографий

Загрузка файла

Выберите файл с изображением или PDF для дальнейшего распознавания

Максимальный размер файла 8 Mb.

In development

Функционал в разработке

Принцип работы ресурса

Отсканируйте или сфотографируйте текст для распознавания

Загрузите файл

Выберите язык содержимого текста в файле

После обработки файла, получите результат * длительность обработки файла может составлять до 60 секунд

Наши преимущества

  • Легкий и удобный интерфейс
  • Мультиязычность
    Сайт переведен на 9 языков
  • Быстрое распознавание текста
  • Неограниченное количество запросов
  • Отсутствие регистрации
  • Защита данных. Данные между серверами передаются по SSL + автоматически будут удалены
  • Поддержка 35+ языков распознавания текста
  • Использование движка Tesseract OCR
  • Распознавание области изображения (в разработке)
  • Обработано более чем 22.8M+ запросов

Основные возможности

Распознавание отсканированных файлов и фотографий, которые содержат текст

Получение напечатанного
текста

Форматирование бумажных и PDF-документов в редактируемые форматы

Онлайн-редактирование документа

Приветствуем студентов, офисных работников или большой библиотеки!

У Вас есть учебник или любой журнал, текст из которого необходимо получить, но нет времени чтобы напечатать текст?

Наш сервис поможет сделать перевод текста с фото. После получения результата, Вы сможете загрузить текст для перевода в Google Translate, конвертировать в PDF-файл или сохранить его в Word формате.

OCR или Оптическое Распознавание Текста никогда еще не было таким простым. Все, что Вам необходимо, это отсканировать или сфотографировать текст, далее выбрать файл и загрузить его на наш сервис по распознаванию текста. Если изображение с текстом было достаточно точным, то Вы получите распознанный и читабельный текст.

Сервис не поддерживает тексты написаны от руки.

Поддерживаемые языки:
Русский, Українська, English, Arabic, Azerbaijani, Azerbaijani - Cyrillic, Belarusian, Bengali, Tibetan, Bosnian, Bulgarian, Catalan; Valencian, Cebuano, Czech, Chinese - Simplified, Chinese - Traditional, Cherokee, Welsh, Danish, Deutsch, Greek, Esperanto, Estonian, Basque, Persian, Finnish, French, German Fraktur, Irish, Gujarati, Haitian; Haitian Creole, Hebrew, Croatian, Hungarian, Indonesian, Icelandic, Italiano, Javanese, Japanese, Georgian, Georgian - Old, Kazakh, Kirghiz; Kyrgyz, Korean, Latin, Latvian, Lithuanian, Dutch; Flemish, Norwegian, Polish Język polski, Portuguese, Romanian; Moldavian, Slovakian, Slovenian, Spanish; Castilian, Spanish; Castilian - Old, Serbian, Swedish, Syriac, Tajik, Thai, Turkish, Uzbek, Uzbek - Cyrillic, Vietnamese