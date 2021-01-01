Бесплатный сервис по распознаванию
текста из изображений
который поможет получить напечатанный текст из PDF документов и фотографий
Принцип работы ресурса
Отсканируйте или сфотографируйте текст для распознавания
Загрузите файл
Выберите язык содержимого текста в файле
После обработки файла, получите результат * длительность обработки файла может составлять до 60 секунд
Наши преимущества
- Легкий и удобный интерфейс
- Мультиязычность
Сайт переведен на 9 языков
- Быстрое распознавание текста
- Неограниченное количество запросов
- Отсутствие регистрации
- Защита данных. Данные между серверами передаются по SSL + автоматически будут удалены
- Поддержка 35+ языков распознавания текста
- Использование движка Tesseract OCR
- Распознавание области изображения (в разработке)
- Обработано более чем 22.8M+ запросов
Основные возможности
Распознавание отсканированных файлов и фотографий, которые содержат текст
Получение напечатанного
текста
Форматирование бумажных и PDF-документов в редактируемые форматы
Онлайн-редактирование документа
Приветствуем студентов, офисных работников или большой библиотеки!
У Вас есть учебник или любой журнал, текст из которого необходимо получить, но нет времени чтобы напечатать текст?
Наш сервис поможет сделать перевод текста с фото. После получения результата, Вы сможете загрузить текст для перевода в Google Translate, конвертировать в PDF-файл или сохранить его в Word формате.
OCR или Оптическое Распознавание Текста никогда еще не было таким простым. Все, что Вам необходимо, это отсканировать или сфотографировать текст, далее выбрать файл и загрузить его на наш сервис по распознаванию текста. Если изображение с текстом было достаточно точным, то Вы получите распознанный и читабельный текст.
Сервис не поддерживает тексты написаны от руки.
Поддерживаемые языки:
Русский, Українська, English, Arabic, Azerbaijani, Azerbaijani - Cyrillic, Belarusian, Bengali, Tibetan, Bosnian, Bulgarian, Catalan; Valencian, Cebuano, Czech, Chinese - Simplified, Chinese - Traditional, Cherokee, Welsh, Danish, Deutsch, Greek, Esperanto, Estonian, Basque, Persian, Finnish, French, German Fraktur, Irish, Gujarati, Haitian; Haitian Creole, Hebrew, Croatian, Hungarian, Indonesian, Icelandic, Italiano, Javanese, Japanese, Georgian, Georgian - Old, Kazakh, Kirghiz; Kyrgyz, Korean, Latin, Latvian, Lithuanian, Dutch; Flemish, Norwegian, Polish Język polski, Portuguese, Romanian; Moldavian, Slovakian, Slovenian, Spanish; Castilian, Spanish; Castilian - Old, Serbian, Swedish, Syriac, Tajik, Thai, Turkish, Uzbek, Uzbek - Cyrillic, Vietnamese